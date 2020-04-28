Bulgaristan'da vaka sayısı 1387'ye yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 58 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 58 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1387'ye çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ediyor. Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 58 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 39 kişi daha artarak 1387'ye yükseldi. Öte yandan ülkede, 222 kişinin iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA