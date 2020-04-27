Bulgaristan'da vaka sayısı 1348'e yükseldi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ediyor. Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 56 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1348'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 56 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 58 kişi daha artarak 1348'e yükseldi. Öte yandan ülkede, 205 kişinin iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA