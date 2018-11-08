Bulgaristan'da "Uluslararası Tex Tailor Expo 2018" Fuarı - Filibe

- Uluslararası Tex Tailor Expo fuarı

Fuar alanından detaylar

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Lıçezar Borisov'un konuşması

Fuara Türk şirketlerin katılımını sağlayan Exen firmasının Genel Koordinatörü Gökhan Elçi ile röportaj

Röportajlar Bulgaristan'da "Uluslararası Tex Tailor Expo 2018" Fuarı

Fuara 38 Türk şirketi katılıyor

FİLİBE (AA) – Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe kentinde açılan uluslararası tekstil fuarına, Türk şirketleri yoğun ilgi gösterdi.

Filibe Fuar Merkezi'nde açılan "Uluslararası Tex Tailor Expo 2018 Fuarı"na, 7 ülkeden 38'i Türk, 97 şirket katıldı.

Üç gün sürecek fuarda, genç moda tasarımcıların sunum ve defilelerinin yanı sıra tekstil sektöründeki yeni teknolojiler tanıtılacak.

Fuara katılan Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Lıçezar Borisov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk firmaların yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Borisov, "Türkiye'den ortaklarımızın katılımı, bizim için son derece önemli. Komşu iki ülke birbirini tamamlayarak, ortak sinerjiyle tekstil ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayabilir." dedi.

Bulgaristan'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren, 5 bini aşkın firmanın bulunduğunu kaydeden Borisov, bu firmaların 100 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Fuarın Genel Müdürü İvan Sokolov ise Türkiye'nin tekstil sanayisinin oldukça güçlü olduğunu belirterek, Türk firmaların katılımının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Fuara katılan Türk şirket temsilcisi Gökhan Elçi de Bulgaristan pazarındaki Türk şirketlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Özellikle tekstil bazında 680 milyon dolarlık bir ticareti var. Bunu daha da ileri bir aşamaya taşımayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Elçi, "Burası Avrupa'nın tekstil üssü olarak bilinir. Ticaretimizi burada günden güne artırmayı hedefliyoruz. Bulgaristan'ı Avrupa'ya açılan önemli bir kapı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.