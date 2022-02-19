Bulgaristan'da "Uluslararası Ana Dili Günü" kutlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ilan ettiği "Uluslararası Ana Dili Günü" Bulgaristan'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, elçilik konutunun kapılarını çocuklara açarak, başkentteki kutlamaya ev sahipliği yaptı.

Sekizkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kovid-19 nedeniyle etkinliğin geçmişteki gibi kalabalık olmadığını ancak yine de gelen çocukların coşku ve mutluluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk defa Sofya'da yaşayan soydaşlarımız ve vatandaşlarımız 'İki Dilli Çocuklar Grubu' diye kendi çocuklarının Türkçe öğrenebilmesi için bir sürü inisiyatif başlatmışlar." dedi.

Küçük konuklarına masal okuyup, çocukların performanslarını hediye kitap setleriyle ödüllendiren Sekizkök, "Bizimle temasa geçtiler, birkaç etkinliklerine katıldık ve sonra 21 Şubat'ta bu güzel çocuklarımızı ve ebeveynlerimize bu güzel etkinlikleri için ev sahipliği yapmaya arzu ettiğimizi söyledik." diye konuştu.

İki Dilli Çocuklar Grubu Kurucusu Doktor Aylin Fırıncı da "Yaşadığımız ülkenin resmi dili, her vatandaş için ana dili değil. Bazı ebeveynlerin çocukları, iki dilli çocuklar olarak doğar ve yetişir. Bu gibi çocuklarda ana dil ve resmi dil uyum içinde yaşar, birbirini besler ve faydalı olur. Anadilimiz Türkçe, yaklaşık 200 milyon kişi tarafından konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Aramice ile ilgili bir belgesel gösterildi

Uluslararası Ana Dili Günü dolayısıyla ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentinde faaliyet gösteren Bulgar-Türk Edebiyat Kulübü'nün şehrin Trakart Galerisi'nde düzenlediği etkinlikte, 25 dilde atasözü ve deyimler okundu.

Farklı etnisite ve kültürleri barındıran şehrin çeşitliliğini betimleyen programda, Bulgar-Türk Edebiyat Kulübü'nün Mardin'de çekimini yaptığı, Hazreti İsa'nın döneminden miras kalan ve halen 5 bin kişinin konuştuğu Aramice ile ilgili bir belgesel gösterildi.

Resmi dili Bulgarca olan ülkede, Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor.