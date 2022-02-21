Okula giden öğrenciler

Sınıfta ders gören öğrenciler

Türkçe kitapları

Öğrencilerin Türkçe hikaye okuması

Türkçe öğretmenliği yapan Şaban Mehmed ile röportaj

Hristo Smirnenski Lisesinin Müdür Yardımcısı Mehmed Sali ile röportaj

Veli İsmet İsmail ile röportaj

Öğrencilerden detaylar Bulgaristan'da Türkçe ana dile ilgi sorununun çözümü velilerin elinde

Kırcaali il merkezine bağlı Çernooçene ilçesi ana dilde eğitiminin yaygınlığı konusunda örnek oluşturuyor

Hristo Smirnenski Lisesinin Müdür Yardımcısı Mehmed Sali:

"Sevgi ve coşkuyla ana dillerini öğrenen Türk çocuklarımız, burada okuyan bazı Bulgar çocuklarını da özendiriyor. Türk kökenli olmadıkları halde arkadaşlarını örnek alıp Türkçeyi seçmeli ders olarak alan Bulgar öğrencilerin ilgisi bizleri de mutlu ediyor"

ÇERNOOÇENE (AA) – İHVAN RADOYKOV - Bulgaristan'da Kırcaali il merkezine bağlı Çernooçene (Karagözlüler), ana dilde Türkçe eğitimi konusunda Bulgaristan Türklerinin yaşadığı diğer bölgeler arasında öne çıkıyor.

Tahmini nüfusu 800 bine yakın olan Bulgar Türkleri, 6,52 milyonluk ülkenin en kalabalık azınlığı olmasına rağmen geçen yıl tüm okullarda Türkçeyi seçmeli ders olarak alan öğrencilerin toplam sayısı ilk kez 4 binin altına düştü.

Bulgaristan Türklerinin yoğun yaşadığı bölgelerde müfredatta seçmeli ders olarak yer alan Türkçeye ilgi gittikçe azalırken, ana dilde Türkçe eğitimine ilgi konusunda velilere çok önemli iş düştüğünü belirtiliyor.

Çernooçene ilçesi ise ana dilde eğitiminin yaygınlığı konusunda örnek oluşturuyor.

İlçe Belediyesine göre yaklaşık 20 yerleşim biriminin bağlı olduğu ilçede başlıca 5 okulun hepsinde haftada 1 ila 3 saat ana dil eğitimi veriliyor.

İlçede yaklaşık 500 öğrencinin okuduğu Hristo Smirnenski Lisesinde 7'nci sınıfa kadar Bulgar Türkü öğrencilerin tamamı düzenli olarak Türkçe derslerine katılıyor.

Hristo Smirnenski Lisesinin Müdür Yardımcısı Mehmed Sali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkının, Türkçeye genel olarak büyük ilgi duyduğunu, velilerin her sene çocuklarına Türkçe derslerini seçtirdiklerini söyledi.

Sali, "Okulumuzda devletin eğitim müfredatı doğrultusunda resmi dil Bulgarca. Seçmeli ana dil olarak Türkçe, ayrıca İngilizce dersleri veriliyor. Bu yıl okulumuzda 492 öğrenci var. Her yıl 60'a yakın liseli mezun oluyor. Sevgi ve coşkuyla ana dillerini öğrenen Türk çocuklarımız, burada okuyan bazı Bulgar çocuklarını da özendiriyor. Türk kökenli olmadıkları halde arkadaşlarını örnek alıp Türkçeyi seçmeli ders olarak alan Bulgar öğrencilerin ilgisi bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

Öğretmenlerin gözünden ana dilde eğitim

Hristo Smirnenski Lisesinde 28 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan Şaban Mehmed, "Rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki bu okulda ilkokul birinci sınıftan ortaokulun son sınıfına kadar Türk öğrencilerin hepsi Türkçe okuyorlar. Hele bir de Bulgar çocuklar var. Onlar da Türkçe derslerini seçiyor. Merakla, hırsla ve ciddiyetle Türkçemize sarılıyoruz. Öğrenciler, kendi aralarında konuşurken bile temiz Türkçe, temiz ifadeler kullanmaya çalışıyorlar." dedi.

Geçen yıl tamamen yenilenmiş, çağdaş bir müfredat içeren ders kitabı setlerinin çocukların dile ilgisini daha da artırdığını vurgulayan Mehmed, "Dünyada önde gelen dillerden biri olan Türkçemizi geliştirelim." ifadesini kullandı.

Okulda kitap sayısının gittikçe arttığı bir kütüphaneye sahip olduklarını anlatan Mehmed, çocukların sürekli kütüphaneye gelip Türkçe kitap okuduklarını söyledi.

İlkokul bölümünde İngilizce öğretmenliği yapan okulun Müdür Yardımcısı Yana Delçeva da Türkçe dersi alan çocukların Latin alfabesine hakim olduklarından İngilizceyi de hızlı öğrendiklerini belirtti.

Delçeva, "Çağdaş bir toplumda dil öğrenimi, öğrencilerin gerçek Avrupa vatandaşı olarak yetişmeleri için çok iyi bir temel oluşturur." diye konuştu.

-21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ilan ettiği "21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü", Çernooçene'nin Türkçe ana dili eğitiminin yapıldığı 5 okulda her yıl zengin programlarla kutlanıyor.

Kutlamalar, Türkçe dil eğitimine karşı öğrencilerin ilgisinin artmasına da vesile oluyor.

Öğrenciler, kutlamalar sırasında Türk ve Bulgar yazar ve şairlerin kaleme aldığı şiir, masal, bilmeceleri okuyor, şarkılar söylüyor, konuk olarak davet ettikleri veliler ve belediye yetkililerin huzurunda dans gösterileri yapıyor.

Kırcaali il merkezine bağlı Ardino, Cebel, Krumovgrad, Kırcaali, Momçilgrad ve Çernooçene ilçe merkezlerine 2021-2022 ders yılında Türkçe okumak isteyen öğrencilere de toplam 1538 ders kitabı setinin dağıtıldığı ifade ediliyor.

Türkçe eğitiminin yaygınlaşmasında en büyük sorumluluk velilerde

Bulgaristan'da ana dil eğitimine başlandığı 1992'de 117 bin öğrenci okullarda verilen Türkçe derslerine katılırken, özellikle ülkenin 2007'de ülkenin AB'ye girmesinden sonra bu derslere karşı hem velilerin hem öğrencilerin ilgisinde belirgin bir düşüş gözleniyor.

Tahmini nüfusu 800 bine yakın olan Bulgaristan Türkleri, 6,52 milyonluk ülkenin en kalabalık azınlığı olmasına rağmen geçen yıl tüm okullarda Türkçeyi seçmeli ders olarak alan öğrencilerin toplam sayısı ilk kez 4 binin altına düştü.

Oğlu Hristo Smirnenski Lisesi'nde ilkokul 2. sınıf öğrencisi olan İsmet İsmail, Türkçe ana dil eğitimine karşı ülke genelinde ilginin artırılması için en önemli rolün ebeveynlere düştüğünü söyledi.

İsmail, bir okulda Türkçe dersi sınıfının açılması için anne-babaların doldurup imzalamaları gereken talep form örneğini AA muhabirine göstererek "Nasihatim okullara ve öğretmenlere değil, velilere. Bu küçük dilekçe aslında çok kıymetli. Onların daha aktif olmaları gerekiyor. Radyo dinleyip televizyon izliyoruz ama yeterli değil. Biz, Bulgaristan Türkleri olarak Avrupa'da kaybolmak istemiyoruz. Çocuklarımız hem ana dillerini hem Bulgarcayı sevsin. Memleketlerini, vatanlarını sevsin istiyoruz." diye konuştu.