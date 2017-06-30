Bulgaristan'da Türk Yatırım Forumuna Ilgi - Sofya

- Toplantı salonundan görüntüler

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İnce ile röportaj

"DEİK Türk-Bulgar İş Konseyi Başkanı Ak ile röportaj

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Gökçe ile röportaj

- Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası iki ülkenin iş çevrelerini buluşturdu

-Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İnce:

-"Türk iş dünyasına Bulgaristan'daki yatırım olanaklarını tanıtmak istiyoruz"

-"DEİK Türk-Bulgar İş Konseyi Başkanı Ak:

-"Hedefimiz iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması"

-Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Gökçe:

-"Bu sene ticaret hacminin 5 milyar doları aşmasını bekliyoruz"

SOFYA (AA) – Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTCCİ) iki ülkenin iş adamlarını buluşturdu.



BTCCİ'nin Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile birlikte başkent Sofya'nın Ramada otelinde düzenlediği ortak iş forumu iki ülkenin iş adamlarınca büyük ilgi gördü.



Bulgaristan ve Türkiye iş çevreleri temsilen yaklaşık 200 işadamının katıldığı ve karşılıklı işbirliği yapma fırsatların değerlendirildi.



Forumda AA'ya konuşan BTCCİ Genel Başkanı Fikret İnce, "Türk iş dünyasına Bulgaristan'daki yatırım olanaklarını tanıtmak istiyoruz. Bulgaristan'ın vergi politikası Avrupa'nın en iyi politikası olduğunu diyebilirim." diye konuştu.



Ülkelerin uzun yıllar tarihi ve kültürel olarak müşterek olarak paylaştıkları ortak coğrafyaya değinen İnce, "Bulgaristan vergi ve ekonomik olarak yatırım için çok uygun bir ortam" dedi.



Dış ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Bulgaristan iş Konseyi Başkanı Osman Ak da, Bulgaristan'daki yatırım fırsatların böyle bir forumda değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Ak, AA'ya yaptığı açıklamada iki tarafın bir araya gelerek hem problemleri hem de alınabilecek çözümleri görüştüklerin belirtti.



Osman Ak, ticaret hacminin artırılması açısından Bulgaristan-Türkiye sınırındaki tır kuyruğunu eritilmesi iki ülke makamlarının görüşmesi gereken bir konu olduğunu da sözlerine ekledi



Türkiye'nin Sofya Ticaret Müşafivriği Başmüşaviri Emrah Sazak, forumda yaptığı konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önündeki potansiyelini değerlendirdi. Sazak, tarafların buluşturulmasının yeni ufuklar açtığını, dostane bir ortamda sürekli artırılacak görüşmeler yoğunluğunu yeni fırsatların önünü açtığını söyledi.



Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, de AA'ya açıklamasında ikili ilişkilerin hızla gelişmesinin önünde engel olmadığın belirterek, "Bu sene ticaret hacminin 5 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi.



Ülkeler arası en son İş Konseyi Toplantısının bundan 9 yıl önce düzenlendiğinin altını çizen Süleyman Gökçe, "Mayıs 2009'da bir iş konseyi toplantısı yapılmıştı. Aradan geçen 8 yılı aşkın bir süre zarfındaki bu açığı kapatmak istiyoruz." diye konuştu.



Yıl başından bu yana ilk 5 ayda Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin bütün zamanların en büyük rakamları aşarak 5 milyar doları geçtiğini anlatan Gökçe, "Bulgaristan'daki Türk yatırımlar 2,2 milyar doları aşmış bulunuyor. Bu da tüm zamanların en büyük rakamıdır. Karşılıklı yatırımların artmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.



Bulgaristan'da Ticaret ve Yatırım Fırsatları konulu iş forumun akışındaki panellerde, Avrupa Birliği'nin (AB) Teşvik Mekanizmaları, Bulgaristan Vergi Sistemi ve Oturma İzni Alma Prosedu¨rleri, AB'ye İhracatta Bulgaristan'ın Lojistik Üs Olma Potansiyeli ve Avantajları, Dış Ticarette Finansman Enstru¨manları ve Bulgaristan İşgu¨cu¨ Piyasası – Gu¨ncel Durum ve Perspektifler çeşitli konulu paneller düzenlendi.