Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu AVRUPA ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar dönüş yolunda Bulgaristan'da kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

AVRUPA ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar dönüş yolunda Bulgaristan'da kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan TIR şoförü Mehmet Yıldız, "Türkiye'ye giriş yapmak için 1,5 gün bekledim" dedi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye, 19 Mart günü, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ve Kırklareli'nden Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nı, yolcu giriş ve çıkışlarına kapattı. Sınır kapılarından sadece yük taşınan TIR'lar ile geçişlerine izin veriliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacak TIR'lar, Bulgaristan'da uzun kuyruklar oluşturuyor. Hafta içinde 50 kilometreye bulan TIR kuyruklarında bekleyen sürücülere Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından kumanda dağıtılıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak TIR'lar yoğunluk oluşturunca, Bulgarlar araçları parklara çekip, kuyruğu azaltmaya çalıştı. Bulgaristan tarafındaki yoğunluğun iki ülkenin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı önlemlerden kaynaklandığı belirtildi. Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan TIR'lar dezenfekte ediliyor. TIR'lar daha sonra peronlara yönlendirilerek, burada sürücülerin ateşleri ölçülüyor. Sürücülere, kendilerini 14 gün izole edeceklerine dair form doldurtuluyor. Aynı noktada Türkiye tarafından bekleyen sürücüyle yurt dışından gelen sürücü yer değiştiriyor.'TÜRKİYE'YE 40 SAATTE GİRİŞ YAPTIM'Almanya'ya yük götürdüğünü, dönüşte Bulgaristan'da 40 saat beklediğini söyleyen TIR şoförü Mehmet Yıldız, "Sırbistan ve Bulgaristan'da durum eskisi gibi değil. Karantina altına almışlar konvoy halinde götürüyorlar. Diğer zamanlarda istediğimiz yerlerde durabiliyorduk, ama şimdi öyle bir şey yok. Duyduğumuza göre Fransa'ya giden arkadaşlarımıza izin kağıdı yapmışlar, ikinci bir emre kadar izin kağıdı olmayanlar ekmek almaya dahi gidemiyorlar. İzin kağıdı olmadığı zaman para cezası bile yazıyorlar" dedi.'55 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU VARDI'Bulgaristan'da TIR kuyruğunun geçen günlerde 55 kilometreye kadar çıktığını söyleyen Yıldız, "Bu salgının ilk başladığı günlerde 40 ila 55 kilometre kuyrukta bekleyen arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarımızla online iletişim kurduğumuz hatlarımız vardı, oradan konuştuğumuzda bire bir şahit olduk. Fakat şu anda da bizi orada parka çekiyorlar, 80 kilometre geride parkta bekletiyorlar. Bulgaristan transit gelen arabaları konvoy yapıyor, oradan arabaları 20, 30, 50'şerli şekilde gönderiyor. Durum değişmiyor yine bekliyorsun, sırada değil, parkta bekliyorsun. Ben Bulgaristan'da Türkiye giriş yapmak için 1,5 gün bekledim" diye konuştu.'GÖTÜRDÜĞÜMÜZ YİYECEKLER İLE KARNIMIZ DOYURDUK'Geçtikleri ülkelerde sokağa çıkma yasağı olduğundan yiyecek bulmakta zorlandıklarını ifade eden Yıldız, "Güzergahımızın bulunduğu Avrupa ülkelerinin tamamında sokağa çıkma yasağı var. Bütün restoranlar, dükkanlar, parklar kapalı. Biz Türkiye'den yanımızda götürdüğünüz yiyecekler ile karnımız doyurduk. Dışarıdan sadece ekmek ve acil ihtiyaçlarımız karşılıyoruz. Bulgaristan tarafında yoğunluk 1 hafta öncesine göre çok iyi durumda. Bulgaristan'da normalde 8 saat içinde ülkeye giriş yapıyorduk, şu anda 11 saate ülkeye giriş yaptık. Ama 1 hafta öncesi çok kötüydü" şeklinde konuştu.'ALMANYA'DA DURUM ÇOK KÖTÜ'Almanya'ya balık götüren Niyazi Topçu da bu ülkede durumun çök kötü olduğunu belirterek, "Almanya'da durum çok kötü, 2 kişi yan yana gezemiyorsun, 3'üncü kişilere ceza yazılıyor. Gruplar halinde gezmeniz yasak, sürekli polisler devriye geziyor. Fabrikaların tamamı kapatılmış, eyalet, eyalet olağanüstü durum var. Marketlerde içeriye tek kişi alınıyor kesinlikle 2 kişi giremezsiniz" dedi.'TIR'LAR DEZENFEKTE DİLİYOR'

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ülkeye giriş yapan TIR'ların sisleme yöntemiyle temizlendiğini ifade ederek, "TIR sürücüleri de Kapıkule'de yaya geçişi kapatıldıktan sonra daha da ciddi anlamda yoğunlaşan tedbirlerimiz söz konusu. Orada gelen TIR'lar dışı püskürtme yöntemiyle içi de sisleme yöntemiyle dezenfeksiyon işlemlerine maruz bırakılıyor. O TIR'ın şoförü hiç ülkeye girmeden geldiği yöne gidiyor ve Türkiye'den gelen diğer TIR şoförü temizlenmiş, dezenfekte edilmiş TIR'ı alarak içeriye geçiriyor. Bu açıdan da orada son derece önemli tedbirlerin alındığını söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: DHA