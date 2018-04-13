Bulgaristan'da Trafik Kazasında 10 Kişi Ölü

BULGAR polisi, Burgaz- Sofya güzergahında Union İvkoni şirketine ait Bulgar plakalı otobüsün şarampole devrilmesi sonucu en az 10 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların büyük bir bölümü başkent Sofya'nın Sveta Ana Hastanesine nakledildi.

Sofya'ya 45 kilometre mesafede meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafiğin saatlerce durması kilometrelerce araç kuyruklarına neden oldu. İçişleri Bakanı Valentin Radev kaza yerine giderek, kurtarma ve soruşturma çalışmalarının koordinasyonunu üstlendi.