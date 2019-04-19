Bulgaristan'da, Telefon Dolandırıcılarına Karşı Operasyon Başlatıldı

Bulgaristan'da telefon dolandırıcılarına yönelik başlatılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, geçtiğimiz yıl çoğunluğu yaşlılardan oluşan mağdurları 8 milyon Leva (4 milyon Euro) dolandırmıştı.

Başbakan Boyko Borisov, "Yaşlı anne, babalarımızın bütün ömürlari boyunca topladıkları paraları dolandırıcılara kendi elleriyle vermelerine can dayanmaz. Dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlıların acısı kalbimizi parçalıyor" dedi.

Dolandırıcılara karşı başlatılan operasyonlara dair ?Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, yardımcısı İvan Geşov ile bugün özel güvenlik toplantısı yaptı.

Başsavcı Tsatsarov, bundan sonra tüm birimler ve istihbaratın telefon dolandırıcılarına karşı seferber olacağını söyledi.

Başbakan Borisov, emniyet ve güvenlik birimlerinin dolandırıcılara karşı daha kararlı önlemler alması talimatını vererek, "Yaşlı anne, babalarımızın bütün ömürlari boyunca topladıkları paraları dolandırıcılara kendi elleriyle vermelerine can dayanmaz. Dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlıların acısı kalbimizi parçalıyor.Telefonda dolandırdıkları, tuzağa düşürdükleri masum insanların paralarıyla kurdukları evleri alıp, kurbanlara hibe edelim" dedi. Borisov, operasyonların başladığı son 2 günde hiç bir dolandırıcılık vakasının yaşanmadığını kaydetti.

Telefon dolandırıcılarının Romanya'dan GSM operatörlü numaraları da kullanması üzerine Bulgaristan ile Romanya iki gün önce ortak ortak bir operasyon düzenledi. Bulgaristan'ın kuzeyindeki Gorno Oryahovitsa kentindeki operasyonlarda 30 kişi yakalandı. Yakalananların lüks evlerinde aramalar yapılırken, 6 lüks otomobile de el konuldu.

Bulgaristan'daki dolandırıcıların genellikle yaşlı insanları arayarak, 'Yakınlarınız kaza geçirdi, paraya ihtiyaç var', 'Çocuğunuz hastanede, acil ameliyat için para gerekiyor' diyerek onları dolandırdıkları belirtildi. Dolandırılan kişilerin ise parayı kese içine koyarak, kendilerini aşağıda bekleyen dolandırıcılara balkon ve pencerelerden atarak teslim ettikleri belirtildi. - Sofyabulgaristan

Kaynak: DHA