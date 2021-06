Bulgaristan'da Smart Organic Şirketi Beyond Meat'in Bulgaristan ve Romanya Distribütörü Oluyor

Smart Organic şirketi sahibi Yani Dragov, ülkedeki en büyük organik gıda ve içecek distribütörünün dünyanın bitkisel et üretim lideri Beyond Meat'in Bulgaristan ve Kuzey Makedonya bayiliğini aldığını açıkladı. Beyond Meat ürünlerinin ülkedeki gıda zincirlerinde, organik marketlerde ve online satılacağı açıklanıyor. Başlangıç olarak Smart Organic şirketinin Beyond Meat ürünlerinden 3 ürünü piyasaya süreceği açıklanıyor: kıyma, burger ve sosis. Şirket sahibi Yani Dragov bu ürünlerin 1 yıllık raf ömrü olduğunu ve et gibi gözüken, tadı olan, pişirilen ve tüketilen dondurulmuş bitkisel ürün olduğunu açıklıyor. Dragov, et alternatifi ürünlere ilişkin talebin her geçen gün arttığına değinerek Beyond Meat şirketi ürünleri sayesinde 4 temel küresel sorunun çözümüne yönelik katkı sağlanabileceğini ifade ediyor: insan sağlığı, iklim değişikliği, doğal kaynakların verimsiz kullanımı ve hayvanlara karşı insani davranış. Smart Organic şirketin Bulgaristan'daki en büyük organik gıda ve içecek distribütörü konumunda. Şirketin kendi üretimi ve ülkede 650 satış noktasını kapsayan dağıtım ağı mevcut. Smart Organik şirketi üretiminin % 60'ı 60 ülkeye ihraç ediliyor. Şirketi Zelen Bio isimli perakende organik gıda zinciri mevcut. Smart Organik şirketi 240 kişi istihdam ediyor ve 2020 yılı cirosu % 11 artarak 36 milyon levaya ulaşıyor.

