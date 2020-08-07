Bulgaristan'da siyasi gerginlik Hükümet karşıtı protestoların 30. gününe girdiği Bulgaristan'da güvenlik güçleri, başkent Sofya başta olmak üzere Varna, Plovdiv ve diğer bazı şehirlerde protesto amaçlı kurulan çadır kentleri bu sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla kaldırdı.

Hükümet karşıtı protestoların 30. gününe girdiği Bulgaristan'da güvenlik güçleri, başkent Sofya başta olmak üzere Varna, Plovdiv ve diğer bazı şehirlerde protesto amaçlı kurulan çadır kentleri bu sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, kavşaklarda kurulan çadır kentlerin kaldırılma kararının trafik akışını sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı vatandaşların serbest dolaşım hakkını sağlamak üzere kuşatılan tüm kavşaklardaki engelleri kaldırmıştır. Vatandaşların özgür barışçıl protesto yapma haklarına sahip olduğunu kabul ediyoruz ancak bu eylemler diğer vatandaşların haklarının çiğnenmesi pahasına gerçekleşemez." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Koruma Polis Güçleri Müdür Yardımcısı Komiser Toni Todorov, Sofya'daki Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, protestocuların trafiği engelleyecek şekilde çadır kent kurmalarına bir daha izin verilmeyeceğini söyledi.

Todorov, kentteki çadır kentlerin kaldırılması operasyonunda 12 protestocunun gözaltına alındığını ifade etti.

Başbakan Boyko Borisov ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in istifaları talebiyle süren protestolar sosyal medya üzerinden organize ediliyor.

Kaynak: AA