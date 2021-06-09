Bulgaristan'da Şirketler, Serbest Elektrik Piyasasından Tedarikçi Seçmek Zorunda
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Bulgaristan'da Şirketler, Serbest Elektrik Piyasasından Tedarikçi Seçmek Zorunda

Bulgaristan'da Şirketler, Serbest Elektrik Piyasasından Tedarikçi Seçmek Zorunda
Habermetre - Haberler | Toplum

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik dağıtım şebekesine bağlı şirket müşterilerinin 1 Temmuz'dan sonra serbest tüketici elektrik piyasasından elektrik tedarik şirketi seçmek zorunda oldukları hatırlatıldı.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik dağıtım şebekesine bağlı şirket müşterilerinin 1 Temmuz'dan sonra serbest tüketici elektrik piyasasından elektrik tedarik şirketi seçmek zorunda oldukları hatırlatıldı.

Şirketler, 10 Haziran 2021 tarihine kadar seçtikleri yeni tedarikçi aracılığıyla kendilerine hizmet veren elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunmalı.

Enerji Bakanlığı, Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu (KEVR) ile birlikte şirketlere bu prosedürler konusunda yardımcı olmak için sorular ve cevaplar hazırladı. Daha ayrıntılı bilgi, KEVR'in https://platforma. dker. bg/ ve ayrıca http://ofertizatok. bg/ internet adresinde bulunan özel olarak oluşturulan platformda bulunabilir.

Şirketler 10 Hazirana kadar gerekli başvuruyu yapmazsa, elektrikleri kesilmeyecek, ancak 1 Temmuz itibariyle tükettikleri elektrik için önemli ölçüde daha yüksek bedel ödeyecek.

Şirketler, elektrik tedarik sözleşmesi imzalayacağı şirketi, sunulan tekliflere ve serbest piyasa koşullarına göre veya Kamu İhale Kanununda belirtilen koşullar altında kendileri seçecek. Teklif sunan elektrik tedarik şirketleri, elektrik ticareti faaliyetini yürütmek için bir lisansa sahip olmalı.

Açıklamada şirket müşterilerinin her ay elektrik tedarikçilerini değiştirebileceği, ancak yanlış yönlendirilmemeli ve sadece düşük fiyata bakmamaları, sözleşmenin bütününe de dikkat etmeleri gerektiğine dair uyarıda bulunuldu.

Kaynak: https://www. kircaalihaber. com/? pid=3&id_news=27378

Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği

Kaynak: Habermetre

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