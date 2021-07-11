Bulgaristan'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti
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Bulgaristan'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti

Bulgaristan'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan'da kayıtlı 6 milyon 711 bin 48 milyon seçmen, erken seçim kapsamında parlamentoda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında gitti.

Bulgaristan'da kayıtlı 6 milyon 711 bin 48 milyon seçmen, erken seçim kapsamında parlamentoda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında gitti.

4 Nisan 2021'deki seçim sonucu hükümet kurulamaması nedeniyle alınan erken seçim kararı kapsamında düzenlenen parlamento seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 07.00'da başladı.

Seçmenler, ülkede 13 bin, yurt dışında ise 748 seçim merkezinde oy kullanıyor.

Seçimde, 23 parti ve koalisyonun gösterdiği yaklaşık 5 bin 81 aday yarışıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunan seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanıyor.

Seçim öncesi yapılan anketler, 6 parti ve koalisyonun parlamentoya girebileceğini gösteriyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, sabah erken saatlerde oyunu Kırcaali şehrinde kullandı.

Karadayı, sandık başında yaptığı açıklamada, "Son 12 yıldır Bulgaristan'da devletçilikte, demokraside kriz yaşanırken, insan hakları alanında geri adımlar atılıyor. Siyaset, artık normalleşmeye ihtiyaç duyuyor." dedi.

Oy verme işlemi saat 20.00'da tamamlanacak ve Merkez Seçim Komisyonu kararıyla bu süre en fazla bir saat uzatılabilecek.

4 Nisan 2021'de yapılan seçimin ardından hükümetin kurulamadığı ülkede, parlamento feshedilerek erken seçim kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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