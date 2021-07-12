Bulgaristan'da seçimin kesin sonucu açıklanmadan İTN partisi lideri Trifonov kabinesini duyurdu

Bulgaristan'da dün yapılan erken parlamento seçiminin ardından nihai sonuçlar beklenirken, yarışta GERB ile başa baş giden Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin lideri, popülist şovmen Slavi Trifonov, koalisyon kurmadan parlamentoya güvenoyu için sunacağı kabinesinin listesini açıkladı.

Bulgaristan'da dün yapılan erken parlamento seçiminin ardından nihai sonuçlar beklenirken, yarışta GERB ile başa baş giden Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin lideri, popülist şovmen Slavi Trifonov, koalisyon kurmadan parlamentoya güvenoyu için sunacağı kabinesinin listesini açıkladı.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un birinci gelse bile hükümet kuramayacağını hesaplayan Trifonov, sahibi olduğu 7/8 adlı özel TV kanalından yaptığı açıklamada, oluşturacakları 18 üyeli yeni hükümette, başbakan adayı olarak eski bakanlardan Nikolay Vasilev'i göstereceklerini bildirdi.

Dünyanın tanınmış 4 ayrı üniversitesinden diploması olan Vasilev, geçmişte 6 ülkede çeşitli kuruluşlarda üst düzeyde görevlerde bulunmuş, 2001-2003 döneminde Bulgaristan'da başbakan yardımcısı ve bakan olarak 3 kez görev yapmıştı. Vasilev 7 yabancı dil biliyor.

Trifonov'un listesinde Dışişleri Bakanı olarak eski büyükelçi ve dışişleri bakanı, 4 dil bilen Radi Naydenov'u aday gösterdi.

Listede en genç bakan adayı 27 yaşındaki Antonia Valentinova oldu. Ülkedeki nüfusu 500 bini aşkın Romanların sorunlarından sorumlu olacak Valentinova 4 yabancı dil biliyor.

Olası kabinenin çalışma öncelikleri

Slavi Trifonov, 8 kadın ve 10 erkekten oluşan taslak kabinesinin güvenoyu alması durumunda izleyeceği çalışma önceliklerini de anlattı.

Trifonov, ana çalışma önceliklerinin "yolsuzlukla mücadele" olacağını, ülkedeki birçok yolsuzluğu örtbas etmekle suçlanan Özel Savcılık ve Özel Mahkemenin feshedileceğini kaydetti.

KOBİ'lere kredi sağlayan devlete ait Bulgaristan Geliştirme Bankasının (BBR) özelleştirileceğini belirten Trifonov, ülkede yıllardır yapımı süren tüm otobanların inşaatının tamamlanacağını, ihtiyaç sahibi 1 milyon çocuğa tablet ve dizüstü bilgisayar dağıtılacağını söyledi.

Seçim sonrası hükümet kurma alternatifleri

46. parlamentoda yer alacak 6 siyasi gücün arasında yer alan İTN, seçimi, eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ile önde götürüyor.

Merkez Seçim Komisyonunun hafta sonuna dek seçimin kesin sonuçlarını açıklaması beklenirken, siyasi arenada ciddi itibar kaybına uğrayan Borisov'un GERB partisi geri kalan tüm siyasi güçler tarafından dışlanmış bulunuyor.

Ülkedeki siyasi partiler, GERB'e seçimde en çok oyu alması halinde bile hükümet kurması için destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

Bu nedenle hükümeti İTN lideri Trifonov'un kurması bekleniyor.

Yeni parlamentodan ancak koalisyon hükümeti çıkabileceği öngörülüyor ancak Trifonov, koalisyon arayışına girmeden tek başına nitelikli teknokratları içeren bir kabine oluşturup parlamentodan güvenoyu isteyecek.

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni parlamentonun kurulmasının ardından önce en çok oy alan siyasi partiye kabine kurma görevini verecek. İlk partinin kabine kuramaması durumunda ülkede sırası ile ikinci ve üçüncü partilere hükümet kurma görevi verilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov