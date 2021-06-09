Bulgaristan'da savaş uçağı düştü
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Bulgaristan'da savaş uçağı düştü

Bulgaristan'da savaş uçağı düştü
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerine ait MIG-29 tipi savaş uçağının Karadeniz'in Şabla Burnu açıklarında düştüğü bildirildi.

Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerine ait MIG-29 tipi savaş uçağının Karadeniz'in Şabla Burnu açıklarında düştüğü bildirildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında eğitim uçuşu yapan MIG-29 tipi savaş uçağıyla yerel saatle 00.45'te bağlantının koptuğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Karadeniz'in Şabla Burnu açıklarında düştüğü ifade edildi.

Pilotun durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bulgaristan Başbakanı Stefan Yanev ve Savunma Bakanı Georgi Panayotov, kazanın yaşandığı bölgeye gitti.

Düşen uçak, "Uluslararası Şabla 2021 Askeri Tatbikatı"na katılıyordu.

7 Haziran'da başlayan ve 11 Haziran'a kadar sürecek tatbikata, ABD, Sırbistan ve Bulgaristan uçaklarının yanı sıra 1500 askeri personel katılıyor.

Uçak kazası yüzünden tatbikat çalışmalarına ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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