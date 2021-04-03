Bulgaristan'da salgının gölgesinde genel seçim hazırlıkları
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Bulgaristan'da salgının gölgesinde genel seçim hazırlıkları

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bulgaristan'da salgının gölgesinde genel seçim hazırlıkları

Bulgaristan, 4 Nisan'da 45'inci dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor.

Bulgaristan, 4 Nisan'da 45'inci dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Koronavirüs salgının gölgesinde gerçekleştirilecek seçimlerde, hastanelerin Covid-19 hastaları için ayrılan bölümlerine sandık kurulacağı açıklandı.

Bulgaristan yarın koronavirüs salgınının gölgesinde, 45'inci dönem milletvekili seçimleri için sandık gidiyor. Ülkede seçimlerde salgın nedeniyle hastanelerin Covid-19 bölümünde kalan vatandaşlar için oy verme işlemini gerçekleştirebilmeleri için sandık kurulacağı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan ülkede bugün ve yarın seçim propagandası yapılmayacağı ve anketlerin yayınlanmayacağı duyuruldu.

6 BİN 895 ADAY, 240 KOLTUK İÇİN YARIŞACAKÜlkede yapılacak seçimlerde 6 bin 895 milletvekili adayı, meclisteki 240 koltuk için 6 milyon 732 bin 316 seçmenden oy bekleyecek. Ancak ülkede koronavirüs salgını nedeniyle katılımın yüzde 50'nin altında olacağı ifade edildi. Ayrıca, seçim merkezlerinde toplam 12 bin sandığın 9 bin 400'ünde seçmenlerin elektronik olarak oy kullanabilecekleri aktarıldı.YURT DIŞINDA 465 SANDIK AÇILACAK

Başta Türkiye, Almanya, İngiltere ve ABD olmak üzere Bulgaristan vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde 465 sandık açılacağı bildirildi. Türkiye'de yaşayan 300 bini aşkın Bulgaristan vatandaşı da pasaportlarıyla birlikte İzmir, Gebze, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Manisa, Çorlu, Eskişehir ve başkent Ankara gibi şehirlerde açılacak seçim sandıklarında oy kullanabilecek. Türkiye'de 22 bin Bulgaristan vatandaşının Türkiye'de açılacak sandıklardan oy vermek üzere ön başvuruda bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, Bulgaristanlı yetkililer, Türk yetkililere Bulgaristan vatandaşlarına oy verme imkanlarının sağlanması konusunda teşekkürlerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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