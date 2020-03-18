Bulgaristan'da sağlık görevlilerinden koronavirüs istifası
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Bulgaristan, Koronavirüs, Sofya, DHA, Güncel

Bulgaristan'da sağlık görevlilerinden koronavirüs istifası

Bulgaristan'da sağlık görevlilerinden koronavirüs istifasıBulgaristan, Sofya (DHA)- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da koronavirüs (Covid-19) hastalarının sevk edilmesi için belirlenen bazı hastanelerde sağlık görevlileri toplu istifa etti.

18.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:07
Bulgaristan'da sağlık görevlilerinden koronavirüs istifası

Bulgaristan'da sağlık görevlilerinden koronavirüs istifası

Bulgaristan, Sofya (DHA)- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da koronavirüs (Covid-19) hastalarının sevk edilmesi için belirlenen bazı hastanelerde sağlık görevlileri toplu istifa etti. Ülkenin başkenti Sofya'da '2. Şehir Hastanesi'nden 85 kişilik sağlık görevlisi, salgın hastanesine dönüştürülmek istenen hastanenin salgınla mücadele için hazır olmadığı gerekçesiyle topluca istifalarını sundu.

Sağlık görevlilerinin, hastanenin salgınla mücadele için hazır olmadığını, solunum cihazları bulunmadığını ve sağlık görevlilerine gerekli koruyucu giysi ve malzemelerinin sağlanmadığını öne sürerek, istifalarını sunduğu belirtildi. Ayrıca, hastanedeki doktorların çoğunun emekli ya da emekli olmaya yakın olduğu için koronavirüs salgınında riskli grupta yer aldıkları belirtildi.

Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova'nın hastane yönetimiyle görüşüp, 10 kişilik bir salgın ünitesi oluşturulmasını istediği sağlık görevlilerinin buna da sıcak bakmadığı öğrenildi. Sağlık görevlilerinin bu ünitelerde çalışmak istemediği ve hemşireler arasında da birçok kişinin istifasını sunduğu öne sürüldü.

OHAL'DE BÜTÜN HASTANE ÇALIŞANLARINA AYLIK EK 500 EURO

Birkaç gün önce OHAL durumuna geçen ülkede salgın döneminde hastanelerde hastalarla direkt teması olan bütün sağlık görevlilerine, aylık 500 euro ek maaş verilmesi kararı alındı. Bu karara rağmen bazı sağlık görevlilerinin, salgın ünitelerinde çalışmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

KRİZ MERKEZİ BU BÜYÜK BİR SORUN VE SORUMSUZLUK

Kriz Merkezi Başkanı Askeri Tıp Akademisi Müdürü Tümgeneral Ventsislav Mutafçiyski bu istifaları 'Büyük bir sorun ve sorumsuzluk' olarak niteledi. Ülkede toplum arasında ve sosyal medyada da salgın ünitelerinde çalışmak istemeyen sağlık görevlerine karşı geniş tepkiler olduğu belirtildi.

'HİPOKRAT YEMİNİNE UYMAYAN SAĞLIK GÖREVLİLERİNE YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ'

Açıklama yapan Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev 'Hipokrat yeminine uymayan, görev ve sorumluluklarından kaçan sağlık görevlilerine yaptırımlar uygulayacağız. Onlara gereken koruyucu giysileri ve teçhizatı sağlayarak, görevlerinde kalmalarını istiyoruz' dedi.

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Kaynak: DHA

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