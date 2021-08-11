Bulgaristan'da restore edilen tarihi Siyavuş Paşa Köprüsü törenle açıldı
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Bulgaristan'da restore edilen tarihi Siyavuş Paşa Köprüsü törenle açıldı

Bulgaristan'da restore edilen tarihi Siyavuş Paşa Köprüsü törenle açıldı
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER) 'Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması' projesi kapsamında, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde restore edilen, 492 yıllık Siyavuş Paşa Köprüsü'nün açılışı törenle gerçekleştirildi.

EDİRNE Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER) 'Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması' projesi kapsamında, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde restore edilen, 492 yıllık Siyavuş Paşa Köprüsü'nün açılışı törenle gerçekleştirildi.

Rumeli Beylerbeyi Siyavuş Paşa tarafından 1529 tarihinde, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde, Meriç Nehri üzerine yaptırılan Siyavuş Paşa Köprüsü, ETTDER'in 'Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı' kapsamında yürütülen 'Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması' projesinde restore edildi. Restorasyonu tamamlanan tarihi köprünün açılışı ise dün gerçekleştirildi. Açılışa Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kırkova ve proje ekibi, ETTDER YK Başkanı Bülent Bacıoğlu ve proje ekibi ile Edirne'nin Bulgaristan Başkonsolosu Borislav Dimitrov katıldı.

Harmanlı Belediye Başkanı Kırkova'nın konuşması ile başlayan program, geleneksel kıyafetler eşliğinde geleneksel halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Ardından köprünün anahtarı, restorasyonda görev alan mimar tarafından Başkan Kırkova'ya verildi.

ETTDER'in proje kapsamında tedarik ettiği özel ekipman kullanılarak, hazırladığı 3D mapping gösterisine ise katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Gösterinin ardından kapanış yemeği gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Maria Kırkova ve ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu tarafından karşılıklı hediyeler sunuldu. 


Bulgaristan'da restore edilen tarihi Siyavuş Paşa Köprüsü törenle açıldı
Bulgaristan'da restore edilen tarihi Siyavuş Paşa Köprüsü törenle açıldı
Bulgaristan'da restore edilen tarihi Siyavuş Paşa Köprüsü törenle açıldı
Bulgaristan'da restore edilen tarihi Siyavuş Paşa Köprüsü törenle açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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