Bulgaristan'da Ramazan Bayramı namazı açık alanlarda kılınacak Bulgaristan'da, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde Ramazan Bayramı namazının açık alanlarda kılınacağı duyuruldu.

Bulgaristan'da, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde Ramazan Bayramı namazının açık alanlarda kılınacağı duyuruldu.

Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayram namazı, salgın önlemlerine sıkı şekilde uyulmak suretiyle kılınacak." dedi.

Bu kapsamda bayram namazına katılacak cemaatin maske kullanması, sosyal mesafeyi koruması, yanında seccadesini getirmesi ve dezenfektan bulundurması zorunlu olacak.

Başkent Sofya'da Ramazan Bayram namazı Lokomotiv Sofya Stadyumu'nda, Filibe, Blagoevgrad ve Gotse Delçev gibi büyük kentlerde meydanlarda, Hasköy, Razrad ve Slistre'de statlarda, Şumnu'da Tombul Camisi avlusunda, köylerde de meydanlarda veya avlusu geniş camilerde eda edilecek.

Kaynak: AA