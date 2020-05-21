Bulgaristan'da Ramazan Bayramı'na doğru
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Bulgaristan'da Ramazan Bayramı'na doğru

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bulgaristan'da Ramazan Bayramı'na doğru
21.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:12

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Başmüftü Haci ve beraberindeki heyetin yanı sıra hükümete bağlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Ulusal Kriz Masası üyelerinin de katıldığı görüşmede Borisov, "Sizin ve Bulgaristan'daki tüm Müslümanların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Hepiniz sağlıklı ve mutlu olun ve hep beraber zorluklarla baş ederek Bulgaristan'ın refahı için çabalarımızı birleştirelim." dedi.

Borisov, Bulgaristan'ın salgına rağmen Avrupa'da Müslüman ibadethaneleri de dahil ibadethaneleri kapatmayan tek ülke olduğunu belirterek, "Tüm kurallar sizin diyanetiniz için de geçerli. Dine tam saygı göstererek maske, dezenfektan kullanarak mümkünse camilerin avlularında ibadet edilmesi iyi olur." dedi.

Ulusal Kriz Masası üyeleri, Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetlerin salgına karşı alınan tüm önlemlere uygun şekilde, maske ve sosyal mesafe şartı gözetilerek camilerin açık alanlarında yapılacağını söyledi.

Başmüftü Mustafa Aliş Haci, Başbakan Boyko Borisov ve Ulusal Kriz Masası üyelerine salgınla mücadelede gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür etti.

Haci, halkın kurallara uymakta gösterdiği bilinçli çaba sayesinde hastalığın daha sınırlı çapta yayıldığını belirtti.

Bulgaristan vatandaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başmüftü, salgının en kısa sürede tarihe karışacağını ve yakınlık ihtiyacı duyan insanların tekrar bir araya geleceklerini umduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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