Bulgaristan'da Protestolar - Sofya

Bulgaristan'da, başkent Sofya ve başlıca büyük şehirlerde yapılan protestolarla halk, Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul üyesi olan ülkedeki yaşam standartlarıyla ilgili hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Sosyal medyadan organize olan göstericiler, ülkedeki başlıca büyük otobanların çeşitli noktalarında trafik akışını geçici olarak engelledi.

Göstericiler, Türkiye'ye açılan Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo ve Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo gümrük kapılarının yanı sıra Bulgaristan'ın diğer komşuları Romanya ve Sırbistan sınırındaki gümrük ve sınır kapılarını da kuşattı. Gösteriler nedeniyle ülke çıkışlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sofya'daki Aleksandar Batenberg Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, yağmurlu havaya rağmen hükümet karşıtı ve Başbakan Boyko Borisov aleyhine sloganlar atarak, bakanlar kurulu ve parlamento binalarına yürüdü.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 4 binin üzerinde kolluk kuvvetiyle geniş güvenlik önlemleri aldı.

Güvenlik güçleri, ülke genelinde trafiği engelleyen eylemcilere karşı, gösteri güzergahlarından uzak noktalarda trafik düzenlemeleri yaptı.

Gösterilere araçları ile katılmak isteyenler ise şehirlerin girişlerinde durduruldu. Alınan önlemler sayesinde hafta sonunu şehir dışında geçiren vatandaşların evlerine dönmeleri sağlandı.

Bu arada, göstericilerin yaklaşık bir aydır her hafta sonu düzenledikleri protestolarını sürdürecekleri de kaydedildi.