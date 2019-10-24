Bulgaristan'da protesto - SOFYA

24.10.2019 22:21

Bulgaristan Yüksek Adalet Divanında (VSS), ülkenin yeni Cumhuriyet Başsavcılığına tek aday olarak gösterilen İvan Geşev'in "aleyhte" 4 oya karşı 20 oyla seçilmesi, sokaklarda protesto edildi.

VSS'nin 10 saati aşkın süren oturumu sırasında aday Geşev, gelecekteki 7 yıllık görev dönemiyle ilgili vatandaşlardan ve türlü örgütlerden gelen yüzlerce soruyu yanıtladı.

Geşev, seçim sonuçların açıklanması üzerine basına yaptığı açıklamada, "Benim çalışma kriterim, adalet ve adaletsizlik arasında geçen o net çizgi olacak. Umarım, savcılık benim seçimimle, halkın acıları ve sancılarına daha iyi kulak asar." dedi.

Sivil toplum ve siyasi örgütler, Sofya'da protesto gösterileri düzenledi

Öte yandan seçim sürecinde VSS'nin tüm üyelerinin kanaatiyle tek aday gösterilen Geşev'in seçimine karşı çıkan çeşitli sivil toplum ve siyasi örgütler, başkent Sofya'da protesto gösterileri düzenledi.

"Tek atlı yarış olmaz" ve "Mafyanın adayına hayır" yazılı pankartlar açan göstericiler, gün boyu şehir merkezine yakın kilit kavşakları kuşatırken, yüzlerce polis ve jandarma personeli, başkentin merkezini trafiğe kapattı.

Geşev'e karşı çıkan göstericiler, seçimin ülkede "totaliter bir rejime dönüş olacağını" öne sürerken, güvenlik güçleri, seçimin yapıldığı VSS binası önünde Geşev'in desteğine slogan atan vatandaşların eylemlerine karışmadı.

10 Ocak 2020'de ülkenin yeni başsavcısı olacak

Geşev'in "aleyhte" 4 oya karşı 20 oyla seçilmesi, prosedür gereği Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e onay için gönderilecek.

Radev'in, Geşev'in seçimini "bir kereye mahsus" yapabileceği itirazın ardından, VSS'nin tekrarlanabilecek oylamanın ardından kararı imzalamak zorunda olacak. Bu durumda Geşev, 10 Ocak 2020'de 7 yıllık bir dönem için ülkenin yeni başsavcısı olacak.

Kaynak: AA