Bulgaristan'da Otoyol Uzunluğu Son 12-13 Yılda Neredeyse İkiye Katlandı

Bulgaristan İnşaat Odası Başuzmanı Lyubka Deneva'ya göre 2007-2008 yıllarında Bulgaristan'da toplam otoyol uzunluğu 418 kilometredir.

Bulgaristan İnşaat Odası Başuzmanı Lyubka Deneva'ya göre 2007-2008 yıllarında Bulgaristan'da toplam otoyol uzunluğu 418 kilometredir. Yetkili, 2020 yılında 812 km otoyolun faal olduğunu ve daha 111 kilometrenin yapım aşamasında olduğunu ifade ediyor. Otoyollarda 1 km/1000 km² ve 1 km/1. 000. 000 nüfus göstergelerinde ülke AB'nin gerisinde kalıyor. Bulgaristan, sadece bir komşusu ile otoyol bağlantısı olan tek AB ülkesidir ve söz konusu komşu ülke AB üyesi değildir. Tamamlanmış ve devam eden otoyol yapım kontratları incelendiğinde Bulgaristan'ın 1 km otoyol yapım maliyetinin en düşük olduğu dikkat çekiyor. 1 km otoyol yapımı ülkede ortalama 3, 1 milyon euroya, Slovakya'da ise 7, 24 milyon euroya mal oluyor.

Kaynak: BTA

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre