BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI; TURİST KAFİLESİNİN İSTANBUL GEZİSİNDEN GÖRÜNTÜLER

İSTANBUL (DHA) - BULGARİSTAN'da alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Kafilenin İstanbul gezisinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. Alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolcuların Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Kafiledekiler, yola çıkmadan önce İstanbul'u bir süre gezdi. Kafiledekilerin İstanbul gezilerine ilişkin görüntüler firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı. Görüntülerde kiralanan tekne ile pazar günü boğaz turuna çıkan gruptakilerin, çalan müzik eşliğinde eğlendikleri görülüyor.