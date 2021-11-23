BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI; TURİST KAFİLESİNİN İSTANBUL GEZİSİNDEN GÖRÜNTÜLER - Haberler
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BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI; TURİST KAFİLESİNİN İSTANBUL GEZİSİNDEN GÖRÜNTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI; TURİST KAFİLESİNİN İSTANBUL GEZİSİNDEN GÖRÜNTÜLER

BULGARİSTAN'da alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL (DHA) - BULGARİSTAN'da alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Kafilenin İstanbul gezisinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. Alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolcuların Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Kafiledekiler, yola çıkmadan önce İstanbul'u bir süre gezdi. Kafiledekilerin İstanbul gezilerine ilişkin görüntüler firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı. Görüntülerde kiralanan tekne ile pazar günü boğaz turuna çıkan gruptakilerin, çalan müzik eşliğinde eğlendikleri görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu ile çekilen görüntü


- İstanbul

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