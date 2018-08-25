Bulgaristan'da Otobüs Devrildi: 15 Ölü

Bulgaristan'da bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, ülkenin başkenti Sofya'nın 40 km uzağındaki Svoge kasabasında bir otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise kazanın akşam saat 17.10 sularında meydana geldiği aktarıldı. Bölgeye 20'den fazla ambulans sevk edilirken olay hakkında inceleme başlatıldı. Ülkede pazartesi günü gerçekleşecek 1 günlük yas ilan edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)