Bulgaristan'da "olağanüstü salgın durumu" ay sonuna kadar uzatıldı Bulgaristan'da korona virüs salgını ile mücadelede normalleşmeye doğru gidildiği dönemde vaka sayılarında artış gözlenmesi nedeniyle "olağanüstü salgın durumu" Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı.

Bulgaristan'da korona virüs salgını ile mücadelede normalleşmeye doğru gidildiği dönemde vaka sayılarında artış gözlenmesi nedeniyle "olağanüstü salgın durumu" Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı.

Bulgaristan'da normalle sürecine yönelik adımlar kapsamında "olağanüstü salgın durumu" Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, halihazırdaki tedbirlerin kapsamının genişletilmeyeceğini belirterek, bu kararı ayrı ayrı yerlerde görülen vakaların yayılmaması için aldıklarını söyledi. Başbakan Boriov, "Yeni bir şey yok. Hatta 15 Haziran'dan itibaren tedbirleri gevşetmeye devam edeceğiz. 15 Haziran'da sinemalar, tiyatrolar açılıyor. Kültürel etkinlikler, salon kapasitelerinin yüzde 50 doluluk oranı ile gösterilerini gerçekleştirilecek" dedi. Borisov, hayatın normale döndüğünü, kriz öncesindeki yaşantıya geri dönmek için rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev ise olağanüstü salgın halinin uzatılması ile yeni bir tedbirin gelmediğini, sadece halihazırda uygulamada önlemleri koruduklarını ifade etti.

Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle şu ana kadar 167 kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 2 bin 889'a yükseldi. Vakaların bin 623'ünün iyileştiği açıklandı. - SOFYA

Kaynak: İHA