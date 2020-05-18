Bulgaristan'da OHAL sonrası normalleşme süreci başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan'da OHAL sonrası normalleşme süreci başladı

Koronavirüs (covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri kademeli olarak kaldıran Avrupa ülkeleri, "normale dönüş" sürecinde ikinci kapsamlı adımı atmaya başlıyor.

Bulgaristan'da OHAL sonrası normalleşme süreci başladı
18.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:38

 Koronavirüs (covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri kademeli olarak kaldıran Avrupa ülkeleri, "normale dönüş" sürecinde ikinci kapsamlı adımı atmaya başlıyor.  Bulgaristan normalleşmede ikinci aşamaya geçerek, AVM ve spor salonlarını bugün açma kararı aldı.

Bulgaristan normalleşmede ikinci aşamaya geçerek, AVM ve spor salonlarını bugün açma kararı aldı. Ülkedeki, sosyal mesafe kuralları ve katı hijyen önlemleri şartlarının geçerli olacağı normalleşme döneminde; AVM'lerde giriş ve çıkışların ayrı kapılardan gerçekleşeceği, bekleme yerlerine özel etiket ve işaretler konulacağı, asansörlere en fazla dört kişinin bineceği ve yürüyen merdivenlere ise aynı anda en fazla yedi kişinin 1 buçuk metre mesafede duracağı belirtildi.

AVM'LERDE KIYAFET VE AYAKKABI DENEMEYE İZİN AVM'lerin kapalı bölümlerinde maske takma zorunluluğu olacağı ifade edilirken, mağaza sahiplerinin, müşterilere el dezenfektanı sunacağı ve aralarındaki mesafeyi kontrol edeceği belirtildi. Ayrıca AVM'lerin yiyecek mekanlarından sadece terası olanların açılacağı ve mağazalarda kıyafet ve ayakkabı denemeye izin verileceği de aktarıldı. AVM'lerde deneme kabinlerinin de sosyal mesafeye uygun şekilde boşluk bırakılarak kullanılacağı ifade edildi.SPOR SALONLARINA KATI ÖNLEMLER

Spor salonlarında spor yapanlar arasında 1 buçuk metre mesafe şartı konuldu. Grup sporlarında en fazla on kişilik grupların toplanmasına izin verileceği ve spor aletlerinin her müşterinin kullanımından sonra dezenfekte edileceği ifade edildi. Ayrıca, duş ve banyoların da çok katı hijyen koşullarında spor yapanlara açılacağı belirtildi. 13 Mart'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla OHAL ilan edilen Bulgaristan'da 13 Mayıs'ta OHAL'e son verildi. Parklar, sinemalar, tiyatrolar açıldı ve restoran, kafe ve diğer mekanların da teras ve bahçe kesimleri açıldı. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Haber
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi Haber
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın Haber
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Süreyya Önder Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sinan Özen Türkan Şoray Jennifer Lopez
Spor Neymar Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Kadın Antalya Instagram
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da OHAL sonrası normalleşme süreci başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 16:39:45. #1.14#
title