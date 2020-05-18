Bulgaristan'da OHAL sonrası normalleşme süreci başladı
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Bulgaristan'da OHAL sonrası normalleşme süreci başladı

Koronavirüs (covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri kademeli olarak kaldıran Avrupa ülkeleri, "normale dönüş" sürecinde ikinci kapsamlı adımı atmaya başlıyor.

Bulgaristan'da OHAL sonrası normalleşme süreci başladı
18.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:42

Koronavirüs (covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri kademeli olarak kaldıran Avrupa ülkeleri, "normale dönüş" sürecinde ikinci kapsamlı adımı atmaya başlıyor.  Bulgaristan normalleşmede ikinci aşamaya geçerek, AVM ve spor salonlarını bugün açma kararı aldı.

Bulgaristan normalleşmede ikinci aşamaya geçerek, AVM ve spor salonlarını bugün açma kararı aldı. Ülkedeki, sosyal mesafe kuralları ve katı hijyen önlemleri şartlarının geçerli olacağı normalleşme döneminde; AVM'lerde giriş ve çıkışların ayrı kapılardan gerçekleşeceği, bekleme yerlerine özel etiket ve işaretler konulacağı, asansörlere en fazla dört kişinin bineceği ve yürüyen merdivenlere ise aynı anda en fazla yedi kişinin 1 buçuk metre mesafede duracağı belirtildi.

AVM'LERDE KIYAFET VE AYAKKABI DENEMEYE İZİN 

AVM'lerin kapalı bölümlerinde maske takma zorunluluğu olacağı ifade edilirken, mağaza sahiplerinin, müşterilere el dezenfektanı sunacağı ve aralarındaki mesafeyi kontrol edeceği belirtildi. Ayrıca AVM'lerin yiyecek mekanlarından sadece terası olanların açılacağı ve mağazalarda kıyafet ve ayakkabı denemeye izin verileceği de aktarıldı. AVM'lerde deneme kabinlerinin de sosyal mesafeye uygun şekilde boşluk bırakılarak kullanılacağı ifade edildi.

SPOR SALONLARINA KATI ÖNLEMLER

Spor salonlarında spor yapanlar arasında 1 buçuk metre mesafe şartı konuldu. Grup sporlarında en fazla on kişilik grupların toplanmasına izin verileceği ve spor aletlerinin her müşterinin kullanımından sonra dezenfekte edileceği ifade edildi. Ayrıca, duş ve banyoların da çok katı hijyen koşullarında spor yapanlara açılacağı belirtildi. 13 Mart'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla OHAL ilan edilen Bulgaristan'da 13 Mayıs'ta OHAL'e son verildi. Parklar, sinemalar, tiyatrolar açıldı ve restoran, kafe ve diğer mekanların da teras ve bahçe kesimleri açıldı. 

Kaynak: DHA

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