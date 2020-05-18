Bulgaristan'da OHAL sonrası normalleşme
Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin sona ermesinin ardından hayat normale dönüyor.
18.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:03
Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin sona ermesinin ardından hayat normale dönüyor. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen Sofyalılar park ve meydanlara çıktı. İnsanların, kafelerde sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilen maslarda oturdukları gözlendi.
Kaynak: AA