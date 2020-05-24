Bulgaristan'da Müslümanlar bayram namazını açık alanda kıldı
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Bulgaristan'da Müslümanlar bayram namazını açık alanda kıldı

Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar bu yıl, camilerde cemaatin toplanması sağlık açısından sakıncalı olduğu için koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde bayram namazını açık alanda kıldı.

Bulgaristan'da Müslümanlar bayram namazını açık alanda kıldı
24.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:33

Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar bu yıl, camilerde cemaatin toplanması sağlık açısından sakıncalı olduğu için koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde bayram namazını açık alanda kıldı.

Ülkede köy ve şehirlerde bayram namazı, stadyuma bağlı futbol sahası ve parklar gibi özel tahsis edilen açık alanlarda kılındı.

'FUTBOL SAHALARI BAYRAM NAMAZI İÇİN TAHSİS EDİLDİ'

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un özel izni ve talimatıyla stadyumlara bağlı futbol sahaları Müslümanların namaz kılabilmesi için tahsis edildi.

'SOSYAL MESAFEYE UYGUN NAMAZ KILINDI'

13 Mayıs'ta OHAL'in sona erdiği ülkede 1.5 milyona yakın Müslüman iki ay boyunca camilerden uzak kalmıştı. Başkent Sofya'da bu sabah 'Lokomotif' stadyumuna bağlı futbol sahasında birçok kişi bayram namazı için bir araya geldi.

Bayram namazını ise Sofya Cami İmamı Şenol Hoca ve Başmüftü Mustafa Aliş Hacı kıldırdı. 1.5 metre sosyal mesafe bırakmanın ve maske takmanın zorunlu olduğu bayram namazı sonrası Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştılar.

"ÇOK COŞKULU GEÇTİ"

Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, bayram sabahı DHA aracılığıyla herkesin bayramını kutlayarak, "Bayram namazını statta kıldık. Namaz kılmak istiyorsak, sosyal mesafeye uymak mecburiyetimiz var. Bu sebepten dolayı camilerimize bu kalabalık sığmazdık. Çok coşkulu geçti. Genç, yaşlı, küçük, büyük herkes bayram namazına geldi, herkes bugün bayram sevincini yaşıyor" dedi.

Sofya'da bayrama gelenler arasında, camiye yardımları ve hayırseverliği ile bilinen ünlü sanatçı Toni (Tuncer) Storaro da vardı. Storaro, "Herkesin bayramı kutlu olsun. İnşallah bundan sonra hep böyle kalabalık içinde kutlarız, beraberliğimiz sürer. Böyle açık havada çok güzel bir bayram sabahı yaşadık. Umarım bundan sonraki bayramlarımız da böyle kalabalık ve coşkulu geçer" dedi.

Ceyhan İbryamov, "Sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dilerim herkese. Değişik oldu bu bayram. Bence iyi oldu. Seneye de bu toplulukta, bu şekilde yine aynı yerde bayramımızı kutlarız" dedi.

Sezgin Mehmet de "Koronavirüs ortamında mesafe biraz fazla oldu. Bu nedenle namazı dışarıda kıldık. Aramızda büyük mesafe olmasına rağmen bu bayram namazımızı da birlikte kılmak kısmet oldu. İnşallah bundan sonraki namazlarda bu mesafeler daha az olur. Biz yakın mesafeleri seviyoruz. Birlikte olmamız, görüşmemiz daima bize mutluluk verir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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