Bulgaristan'da milletvekili adayı, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerine yönelik seçim kampanyası yürütüyor
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Bulgaristan'da milletvekili adayı, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerine yönelik seçim kampanyası yürütüyor

Bulgaristan'da milletvekili adayı, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerine yönelik seçim kampanyası yürütüyor
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Bulgaristan'da gelecek ay yapılacak erken parlamento seçiminde Razgrad bölgesinden milletvekili adayı olan Günay Hüsmen, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerinin oylarını alabilmek için seçim kampanyası gerçekleştiriyor.

Bulgaristan'da gelecek ay yapılacak erken parlamento seçiminde Razgrad bölgesinden milletvekili adayı olan Günay Hüsmen, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerinin oylarını alabilmek için seçim kampanyası gerçekleştiriyor.

Bulgaristan'da 4 Nisan'daki parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alınması sonrası partiler ve milletvekili adayları, kampanyalarını hızlandırdı.

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisinden (GERB) milletvekili adayı olan, eski Razgrad Valisi Günay Hüsmen, seçim kampanyasını ülkesinin yanı sıra Türkiye'de sürdürüyor.

Hüsmen, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerine ulaşmak ve oylarına talip olmak için göçmen derneklerinde buluşmalara katılıyor.

Yaklaşık bir haftadır İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da programlara katılan Hüsmen, bugün de Edirne'de Balkan Rumeli Konfederasyonu üyeleriyle buluştu.

Konfederasyon merkezine gelişinde Hüsmen'i, Konfederasyon Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, Edirne Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Erhan Pekkan ve dernek yöneticileri karşıladı.

Hacıoğlu, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin ana dilde eğitim, ecdat yadigarı vakıf mallarının iadesiyle ilgili sorunlar yaşandığını, bunların çözümüne katkı beklediklerini ifade ederek, seçimlerde Hüsmen'e başarı diledi.

Hüsmen de bu sorunları partilerinin Genel Başkanı ve müstafi Başbakan Boyko Borisov'a ileteceğini, çözüm sözü verdiği her sorunu hallettiğini kaydetti.

Bulgaristan'da milletvekili adayı, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerine yönelik seçim kampanyası yürütüyor
Bulgaristan'da milletvekili adayı, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerine yönelik seçim kampanyası yürütüyor
Bulgaristan'da milletvekili adayı, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerine yönelik seçim kampanyası yürütüyor
Bulgaristan'da milletvekili adayı, Türkiye'de çifte vatandaşlık sahiplerine yönelik seçim kampanyası yürütüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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