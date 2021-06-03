Bulgaristan'da Metrika Şirketi Online Ticarete Hizmet Vermek Amacıyla Yeni Bir Lojistik Merkez Açtı
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Bulgaristan'da Metrika Şirketi Online Ticarete Hizmet Vermek Amacıyla Yeni Bir Lojistik Merkez Açtı

Bulgaristan'da Metrika Şirketi Online Ticarete Hizmet Vermek Amacıyla Yeni Bir Lojistik Merkez Açtı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bahse konu lojistik merkezde Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'a yapılacak sevkiyatlar hazırlanıyor.

Bahse konu lojistik merkezde Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'a yapılacak sevkiyatlar hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Milena Ramçeva, kurdukları lojistik merkezin aslında Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan piyasalarında faaliyet gösteren e-ticaret şirketleri için bir hub olduğuna dikkat çekti. Fransız La Poste şirketinin iştiraki olan Metrika şirketi aslında online mağazaları olan şirketler için fulfillment hizmetleri sunuyor. Sofya'nın Bojurişte Sanayi Bölgesinde bulunan lojistik merkez 1900 metre kare büyüklüğünde ve depolama için gerekli ekipmana ilişkin 100. 000 Euro değerinde yatırım yapıldığı açıklanıyor. Lojistik merkezinin 2000 palet depolama kapasitesine ve günde 7000 online sipariş işleme kapasitesine sahip olduğu açıklanıyor. Metrika şirketinin genel olarak sunduğu hizmetler sipariş alma, paketleme, belgeleme ve kurye şirketine sevk olarak gösteriliyor. İlave olarak sunulan hizmetler arasında iade edilen sevkiyatların gözden geçirilmesi, elenmesi ve tekrar gönderilmesi yer alıyor.

Bulgaristan E-Ticaret Derneği verilerine göre Bulgaristan'daki E-ticaret sektörünün son 5 yılda yıllık büyüme oranı % 21 ila % 35 arasında olduğu gözlemleniyor. 2020 yılı için büyümenin % 9 oranında olması bekleniyor.

Kaynak: https://www. capital. bg/biznes/stoki_i_prodajbi/2021/05/19/4211359_metrika_otkri_logistichen_centur_za_obslujvane_na/

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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