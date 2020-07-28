Bulgaristan'da Meriç Nehri'den su içen hayvanların ölümü Edirne'yi harekete geçirdi Bulgaristan'da Meriç Nehri'den su içen hayvanların ölümü Edirne'yi harekete geçirdiBULGARİSTAN'ın Dimitrovgrad kentinde Meriç Nehri'nden su için 28 büyükbaş hayvanın zehirlenmesinin ardından Edirne'de ilgili kurumlar nehirden su numuneleri alarak, incelenmeye gönderdi.

Bulgaristan'da Meriç Nehri'den su içen hayvanların ölümü Edirne'yi harekete geçirdi

BULGARİSTAN'ın Dimitrovgrad kentinde Meriç Nehri'nden su için 28 büyükbaş hayvanın zehirlenmesinin ardından Edirne'de ilgili kurumlar nehirden su numuneleri alarak, incelenmeye gönderdi.

Bulgaristan'ın Dimitrovgrat yakınlarından geçen Meriç Nehri'nden dün akşam saatlerinde su içen 28 büyükbaş hayvan zehirlenerek öldü. Hayvanların sahibi Stoyan Gospodinov'un nehirden su için hayvanların 10 dakika sonra öldüğünü yetkililere bildirmesi üzerine, ülkede Meriç'ten istasyonlara su pompalaması durduruldu.

Haskova Bölge Valisi Stefke Zdravkova, durumu açıklamasının ardından, Edirne'de DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeler başta olmak üzere 5 farklı noktadan numuneler aldı. Numuneler Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek, incelenmeye alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayrıca, çiftçiler, nehirde amatör balıkçılık yapan vatandaşlarla görüşerek, herhangi bir hayvan ölümü olup olmadığını araştırıp, olumsuz bir durumun olması halinde kendilerine bildirilmesini istedi. Ekiplerin, Meriç Nehri'nde durumla ilgili takibini sürdürüyor.

Kaynak: DHA