Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası

? Koronavirüsü nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer euro idari para cezası kesildi.

Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası
23.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:48
? Koronavirüsü nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer euro idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer euro idari para cezası kesildi. Bulgar Başbakan Borisov, heyelanda zarar gören Rila Manastırı'nı ziyareti esnasında beraberindeki heyetle kapalı alanda maske takmadığı bildirildi. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın bu sabah yürürlüğe giren kararnamesiyle kapalı alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.150'ŞER EURO PARA CEZASI KESİLDİKarara ilişkin Başbakan Borisov'un manastıra yaptığı ziyarette maske takmadığı anlar eleştirilere neden oldu. Tepkileri dikkate alan Sağlık Bakanlığı tarafından Başbakan Boriso ve heyette yer alan hükümet yetkilerine koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 300'er leva (150 Euro) idari para cezası kesilmesi talimatı verildi.

 


- Kkancısofya

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı Haber
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
15 yaşında milyoner olmanın keyfine varamadan feci kazada hayatını kaybetti Haber
15 yaşında milyoner olmanın keyfine varamadan feci kazada hayatını kaybetti
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor Haber
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış Haber
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir Haber
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Halife Hafter Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Lara Alişan İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 19:16:17. #1.14#
title