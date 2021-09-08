Bulgaristan'da lokanta sahipleri Kovid-19 önlemlerini protesto etti
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Bulgaristan'da lokanta sahipleri Kovid-19 önlemlerini protesto etti

Bulgaristan'da lokanta sahipleri Kovid-19 önlemlerini protesto etti
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan'da Lokanta ve Mekan Sahipleri Birliği, başkent Sofya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto için gösteri düzenledi.

Bulgaristan'da Lokanta ve Mekan Sahipleri Birliği, başkent Sofya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto için gösteri düzenledi.

Parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce sektör çalışanı, Sağlık Bakanlığı kararıyla 7 Eylül itibarıyla uygulamaya konulan kısıtlamalara karşı slogan attı, Sağlık Bakanı Stoyço Katzarov'un istifasını istedi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, lokantaların mesai saatlerinin 23.00'a kadar sınırlandırması ve gece kulübü, disko, kumarhane ve diğer eğlence yerlerinin faaliyetlerine ara verilmesine itiraz edildi.

İşletme sahipleri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle uğradıkları zararların karşılanmasını, aksi halde protestolarını sürdüreceklerini belirtti.

Kalabalık gösteri ve yürüyüşler yüzünden başkentteki trafik olumsuz etkilendi.

Öte yandan Kovid-19'un Delta varyantının etkin olduğu Bulgaristan, salgından ölüm oranı bakımından Avrupa Birliği (AB) içinde ilk sırada yer alıyor. Sağlık Bakanı Katzarov, ölenlerin yüzde 97'sinin aşılı olmadıklarını, hastalığı ağır geçiren 100 kişinin 4'ünün öldüğünü belirtmişti.

Zorunlu olmayan aşılama kampanyasında herkesin istediği zaman ve yerde ücretsiz aşı olabilmesine rağmen halkın aşılara karşı ilgisi son derece düşük.

Halkın sadece yüzde 20'sinin aşılı olduğu Bulgaristan, bu oranla AB içinde son sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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