Bulgaristan'da kurulan kardeşlik sofrası kalpleri fethetti
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Bulgaristan'da kurulan kardeşlik sofrası kalpleri fethetti

Bulgaristan'da kurulan kardeşlik sofrası kalpleri fethetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi'nin Bulgaristan'da kurduğu ve binlerce kişinin katıldığı kardeşlik sofrası, hem gururlandırdı hem de duygusal anlar yaşattı.

Osmangazi Belediyesi'nin Bulgaristan'da kurduğu ve binlerce kişinin katıldığı kardeşlik sofrası, hem gururlandırdı hem de duygusal anlar yaşattı.

Ecdat yadigarı Balkanlarda iftar geleneğini yaşatmaya devam eden Osmangazi Belediyesi'nin, Bulgaristan'ın Kuruova köyünde düzenlediği kardeşlik sofrası birlik, beraberlik ve dayanışma görüntüleri ramazan iklimine, ruhuna çok yakıştı. İftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik ve Pazarcık Bölge Müftüsü Salih Halil ile birlikte yüzlerce soydaş katıldı. Manevi görüntülerin, duyguları üst seviye taşıdığı kardeşlik sofrasını kuran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ecdatlarından devraldıkları yardımlaşma geleneğini kültür ve inançlarına yakışır şekilde sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Mustafa Dündar, "Burası Osmangazi, burası 7 kıta 72 millete adalet, eşitlik, barış, huzur, yardımlaşma ve paylaşım götüren Osman Gazi'nin adını taşıyan, büyük bir medeniyetin eşiği. Rabbim, kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın. Soframızdan bereket, hanemizden huzur ve sağlık eksik olmasın. Allah, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin, Hayırlı Ramazanlar" şeklinde konuştu.

Başkan Dündar, iftar programlarını Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Loveç, Omurtag bölgelerinden sonra Kırcaali bölgesinde de sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise yaptığı konuşmada, "Bu güzel iftar sofrası Türkiye ile Bulgaristan arasındaki insani bağların da en güzel sembolü. Hiçbir zaman ne onlar bizi bırakıyorlar ne de biz soydaşlarımızı bırakıyoruz. Her zaman bir aradayız, hep beraberiz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de kendi doğum yeri olan Kuruova'daki etkinlikten mutluluk duyduğunu belirterek, "Ben emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Elbette ki iftar herkesi bir araya getirir. İnanıyoruz ki Cenab-ı Hak bizden razı olur ve herkes mutlu olur" diye konuştu. - BURSA

Bulgaristan'da kurulan kardeşlik sofrası kalpleri fethetti
Bulgaristan'da kurulan kardeşlik sofrası kalpleri fethetti
Bulgaristan'da kurulan kardeşlik sofrası kalpleri fethetti
Bulgaristan'da kurulan kardeşlik sofrası kalpleri fethetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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