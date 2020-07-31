Bulgaristan'da Kurban Bayramı coşkusu
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Bulgaristan'da Kurban Bayramı coşkusu

Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor.

Bulgaristan'da Kurban Bayramı coşkusu
31.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:41

 Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemi kapsamında ülke çapında Kurban Bayramı namazı açık alanlarda kılındı.

Avrupa'da Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemi kapsamında ülke çapında Kurban Bayramı namazı açık alanlarda kılındı. Ülkenin Kuzeybatısındaki Tuna boyu Türkleri bayram hazırlıklarına Arefe gününde başladı. Geleneksel yiyecekler pişirildi, dayanışma mesajı verildi.  Bulgaristan'da yaşayan Türklere has 'pesmet dağıtma' geleneğinin hikayesini Ürküş Zilabiddin DHA'ya anlattı: 'Bu pişilere pesmet denilir. Her taraf mis gibi kokar ve melekler gelir diye düşünülür ve komşular birbirine dağıtır. Pesmetlerimizi pişirdikten sonra, evin çocukları onları 3'er 3'er komşulara, yakınlara dağıtır. Önemli olan gelenekler yerine getirilir.' Sofya, Varna, Kırcaali ve Türklerin yaşadığı diğer büyük şehirlerde Bayram namazı stadyumlarda ve başka açık alanlarda kılındı.

BAŞBAKAN BORİSOV'DAN BAYRAM MESAJI

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Müslümanların Kurban Bayramını kutlayarak, mesaj yayımladı. Borisov mesajında,  ?Bayramlar tevazuyu öğretir. Benim Müslüman dostlarım ve ailelerinin bayramı kutlu olsun. Aziz bayramlarımız bize saygıyı, tevazu ve barış ve hoşgörü içinde yaşama ya ilham veriyor? dedi.


Kaynak: DHA

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