Bulgaristan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
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Bulgaristan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler gevşetiliyor.

Bulgaristan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
22.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:57

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler gevşetiliyor.

Buna göre, spor salonlarında toplu yarış amacı gütmeyen aktivitelere izin verilecek ve spor etkinlikleri, seyircisiz yapılacak.

26 Mayıs'tan itibaren açık ve kapalı alanlarda çocukların spor faaliyetlerine izin verilecek.

Bugünden itibaren Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinden vatandaşların Bulgaristan'a giriş yasağı kaldırılacak.

Kişilerin ülkeye giriş yapabilmesi için virüs belirtilerinin ve karantinada bulunmadığı, ülkedeki durumdan haberdar olduğu ve seyahat riskini üstlendiğine yönelik bir beyanname imzalayacak.

Ayrıca bugünden itibaren kreş ve çocuk yuvaları tekrar açıldı.

Son 24 saatte kaydedilen 41 yeni vaka

Vaka sayılarının göreceli olarak az olduğu ülkede, son 4 gündür virüsten iyileşenlerin sayısı, vaka sayısından fazla oldu.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Bulgaristan'da son 24 saatte kaydedilen 41 yeni vakayla Kovid-19 toplam vakası 2 bin 372'ye ulaştı.

Ülkede, 258 kişi hastanede tedavi gördü, 42 kişi iyileşti ve bir günde virüsten 5 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı da 125'e ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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