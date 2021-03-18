Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
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Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı

18.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:34
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm oranlarındaki artış nedeniyle önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasına karar verildi.

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm oranlarındaki artış nedeniyle önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasına karar verildi.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, kriz masası oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkede vaka ve ölüm oranlarındaki artış nedeniyle 22 Mart'tan itibaren en az 10 gün sıkı önlemler uygulanacağını duyurdu.

Düğün ve diğer kutlamalara en fazla 15 kişinin katılabileceğini belirten Angelov, açık alanlarda yapılan tüm toplu etkinliklerin yasaklanacağını söyledi.

Angelov, çıkarılacak kararnameyle lokanta, sinema, tiyatro, kültür merkezleri, spor salonları ve alışveriş merkezlerinin kapatılacağını, öğrencilerin de uzaktan eğitime geçeceğini ifade etti.

Ulusal Sağlık Müfettişi Angel Kunçev, sıkı karantina uygulamadıklarını vurgulayarak "Komşu ülkelerde olduğu gibi kesinlikle polis denetimli sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak." dedi.

"Aşırıya kaçmadan sonuç almaya çalışıyoruz." diye konuşan Kunçev, Bulgaristan'ın son 2 haftada yeni vaka sayısının 100 binde ortalama 551 olduğunu, ülkenin bu kriterde Avrupa'da 9'uncu sırada, Balkanlar'da ise 3'üncü sırada yer aldığını aktardı. Aynı dönemde ölüm oranında yüzde 127 artış kaydedildiğini dile getiren Kunçev, ülkesinin söz konusu artışla Avrupa'da 4'üncü, Balkanlar'da ise 1'inci sırada yer aldığını ifade etti.

6,9 milyon nüfuslu Bulgaristan'da son 24 saatte 4 bin 201 yeni vaka kaydedildi, 136 kişi öldü. Hastanelerde tedavi gören 7 bin 804 hastanın 609'u yoğun bakımda bulunuyor.

Kitlesel aşılama kampanyasında şimdiye dek 350 bin aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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