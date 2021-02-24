Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
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Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

24.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:00

Bulgaristan hükümeti, 1 Mart'ta lokantaların, 1 Nisan'da ise eğlence yerlerinin açılmasını kararlaştırdı.

Bulgaristan hükümeti, 1 Mart'ta lokantaların, 1 Nisan'da ise eğlence yerlerinin açılmasını kararlaştırdı.

Başbakan Boyko Borisov, yaptığı yazılı açıklamada, kabine toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan kararların gevşetilmesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Avrupa'da salgınla ilgili en liberal önlemleri uygulayan ülke olduklarını belirten Borisov, hem aşılanmış hem de virüsü kapmış toplam 350 bin kişinin olduğunu ve bunların "kalkan" oluşturduğunu söyledi.

Borisov, ülkede kitlesel bağışıklık kazandırmak amacıyla sürdürülen aşılama kampanyasının sonuç verdiğini, bu nedenle 1 Mart'tan itibaren lokantaların, 1 Nisan'dan itibaren de eğlence yerlerinin hizmete açılması yönünde karar aldıklarını aktardı.

Hizmet sektörünün güvenlik önlemlerine uygun şekilde, yeniden açılacağını kaydeden Borisov, "Bulgaristan'da Kovid-19 salgını artık pek hissedilmiyor." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ise toplu taşımacılık ve kapalı mekanlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarının devam edeceğini duyurdu.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1800 yeni vaka kaydedildi, 349 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Son 24 saate 45 kişinin öldüğü ülkede, toplam 9 bin 978 kişi hayatını kaybetti, aşılananların sayısı 150 bine yaklaştı.

Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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