Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
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Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı

01.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:24

Kapıkule sınır Kapısından detay Salih Baran'ın anonsu Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, aralarında Türkiye'den gelen vatandaşların da bulunduğu, birçok ülkeden Bulgaristan'a giriş yapanlara negatif test gösterme koşulu getirdi.

Kapıkule sınır Kapısından detay

Salih Baran'ın anonsu Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, aralarında Türkiye'den gelen vatandaşların da bulunduğu, birçok ülkeden Bulgaristan'a giriş yapanlara negatif test gösterme koşulu getirdi.

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, hareket noktası Avrupa Birliği (AB) ve Schengen alanı haricindeki "üçüncü ülkelerden" gelen vatandaşlara gelmeden 72 saat önce yapılmış negatif PCR testinin sonucunu göstermeleri zorunluluğu getirildi.

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AB, Birleşik Krallığı ve Schengen alanı ülkelerinden Bulgaristan'a giriş yapacak birçok ülke vatandaşının ise Kovid-19 testi göstermelerine gerek olmayacak.

Sağlık ekipleri, sosyal işçiler, ilaç, koruyucu malzeme ve tıbbi teçhizat temin eden ekip üyeleri, ulaşım mürettebatları, resmi makamlar ve diğer bazı gruplara ait kişiler yeni giriş kuralların kapsamı dışında kalacak.

Yeni uygulama, 31 Ocak 2021 tarihine dek geçerli olacak.

Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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