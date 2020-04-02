Bulgaristan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı.
02.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:35
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 449 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği duyuruldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA