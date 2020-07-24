Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 9 bin 853'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 329 kişi yaşamını yitirdi.
24.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:20
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 329 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 9 bin 853'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 329 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 9 bin 853'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 31 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA