Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 9 bin 584'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 321 kişi yaşamını yitirdi.
23.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:19
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 321 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 9 bin 584'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 321 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 9 bin 584'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 4 bin 643 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA