Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 877'ye yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 289 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 289 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 7 bin 877'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 289 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 7 bin 877'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 3 bin 841 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA