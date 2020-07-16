Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 877'ye yükseldi
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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 877'ye yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 289 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 877'ye yükseldi
16.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:31

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 289 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 7 bin 877'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 289 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 7 bin 877'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 3 bin 841 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

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