Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 645'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 283 kişi yaşamını yitirdi.
15.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:18
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 283 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 7 bin 645'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 283 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 7 bin 645'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 3 bin 663 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA