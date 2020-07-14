Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 411'e yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 276 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 276 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 7 bin 411'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 276 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 7 bin 411'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 3 bin 517 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA