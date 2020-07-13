Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 252'ye yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 268 kişi yaşamını yitirdi.
13.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:01
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 268 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 7 bin 252'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 268 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 7 bin 252'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 3 bin 319 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA