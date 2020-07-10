Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 672'ye yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 262 kişi yaşamını yitirdi.
10.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:43
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 262 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 6 bin 672'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 262 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 6 bin 672'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 3 bin 229 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA